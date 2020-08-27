Демин и Батыршина завоевали золото чемпионата России по стендовой стрельбе
На чемпионате России по стендовой стрельбе в Липецке разыграли очередные комплекты наград.
Татарстанская пара Сергей Демин и Зиля Батыршина стали обладателями золотых медалей в миксте на кругу. В финале они обошли лидеров квалификации москвичей Ярослава Старцева/Анастасию Крахмалеву, 32 — 32, 4-3.
Эта награда стала уже девятой для сборной Татарстана на турнире. Ранее «золото» завоевали Екатерина Рабая и Екатерина Комарова в личном зачете на траншейном и круглом стенде.
Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с президентом Федерации стрелкового спорта Татарстана и главным тренером сборной Сергеем Деминым.Спорт Татарстан
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