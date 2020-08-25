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Пресс-секретарь Тимошенко рассказала о состоянии политика, заразившейся COVID-19

15:23, 25.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Пресс-секретарь Тимошенко рассказала о состоянии политика, заразившейся COVID-19
Фото: wikipedia.org

Состояние лидера украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая заболела COVID-19, остается тяжелым, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.

Со вчерашнего вечера Тимошенко получает курс интенсивной терапии. От описания других подробностей лечения политика пресс-секретарь воздержалась, передает ТАСС.

Сегодня украинские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ, у нее высокая температура. У ее дочери и зятя COVID-19 проходит в легкой форме.

О болезни Тимошенко стало известно 23 августа.

ОбществоВластьМедицина
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