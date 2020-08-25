Из Татарстана в Иран повезли на экспорт 18 тысяч тонн ячменя

Впервые в этом году тетюшский элеватор отгрузил в Иран восемью речными кораблями 18 тысяч тонн ячменя. Об этом сообщает Минсельхозпрод РТ.



«Сейчас зерно Заволжской зоны экспортируем в Иран, в дальнейшем планируем отгрузку в Турцию. После произведенных ремонтных работ мощность приемки увеличена до 2000 тонн в сутки, мощность единовременного хранения составляет 32 тысячи тонны», — рассказал генеральный директор Рафаэль Низамов.



Зерно отгружают на речные корабли, вместимостью 2 тыс. тонн. Они идут до Астрахани по Волге, дальше зерно перегружают на морские корабли и отправляют по Каспийскому морю в Иран. С 2019 года из Тетюш уже отправлено 19 кораблей с зерном, выращенных на полях Татарстана.

Напомним, Минсельхоз Татарстана заинтересовался производством пивоваренного ячменя.

