Прощание с «татарским соловьем»: ушел из жизни легендарный Ильгам Шакиров

Итоги Гайдаровского форума, новые «мусорные» тарифы и «Красивая хоккейная лига»: обзор программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Январь 2019 года, к сожалению, приносит Татарстану одну печальную новость за другой. Не успели мы смириться с уходом писателя Мусагита Хабибуллина, как случилась новая утрата: не стало легендарного артиста, умевшего песней обращаться прямо к душе слушателя, — Ильгама Шакирова. О том, как республика прощалась с «татарским соловьем», и о многом другом — в информационно-аналитической программе «7 дней», выходящей на канале ТНВ, и обзоре «Реального времени».

В каждой его песне — душа татарского народа



Не только неповторимый голос и безупречная манера исполнения, но нечто большее, способное тронуть каждую душу: именно таким было творчество Ильгама Шакирова. Потому-то и называли его татарским соловьем, что в каждой его песне жила многовековая душа народа. Сильная и в то же время — ранимая. Сам певец говорил, что разделил с татарским народом непростую судьбу, что, наверное, и сделало его творчество таким глубоким. А еще он подчеркивал, что все, в том числе и петь, нужно искренне, от души. Так, как делал он сам.

Самого Ильгама Шакирова нельзя назвать баловнем судьбы. Когда ему было всего два года, по чьему-то доносу арестовали и расстреляли его отца. Это было в 1937 году. Мать осталась одна с пятью детьми на руках. Что такое клеймо «семья врага народа», они прочувствовали в полной мере: чтобы не умереть с голоду, Ильгаму, мечтающему стать прокурором или учителем, приходилось просить милостыню и петь за краюшку хлеба, плести лапти. Хрущевская «оттепель» подарила ему шанс все изменить, и он им воспользовался. Он не стал прокурором, но смог добиться гораздо большего — вырасти в великого артиста, говорящего с человеческими душами. Певец навсегда сохранил в своем сердце грусть, боль и скорбь пережитого.

Отмечают, что Шакиров никогда не делил зрителей — он с одинаковой отдачей выступал и в огромных залах, и в совсем небольших клубах, давая по несколько концертов в день и находя время и возможность пообщаться со слушателями. И люди сквозь года и десятилетия несли в своих сердцах чувства и от выступлений, и от разговора с метром. А сам Ильгам Шакиров к каждому своему выступлению относился как к экзамену, и на сцену, как рассказывал сам, каждый раз выходил будто бы впервые. Он объездил почти весь Советский Союз, добровольно взяв на себя миссию объединителя татар, живущих в разных регионах, и просветителя: его концерты нередко начинались с рассказа об истории татарского народа.

Проводить Ильгама Шакирова в последний путь собрались тысячи самых разных людей. Фото Максима Платонова

Ильгам Шакиров ушел из жизни, но он остается в своих песнях. Он и сам всегда говорил, что будет жить, пока жива память народа. А проводить своего Ильгама в последний путь собрались сотни, тысячи самых разных людей: друзья певца, коллеги, рядовые татарстанцы, причем не только из Казани — многие приехали совсем издалека, пришли руководители республики, в том числе президент Татарстана и Государственный Советник республики. Рустам Минниханов вспомнил о том, как он сам впервые попал на концерт Ильгама Шакирова и насколько был впечатлен его выступлением:

— Это великий татарский певец, эталон исполнителя татарской музыки, — сказал президент Татарстана. А Минтимер Шаймиев подчеркнул ту огромную роль, что сыграло творчество Шакирова для всего татарского народа, и поблагодарил ушедшего друга за все, что тот успел сделать.

В сюжете программы «7 дней» своими воспоминаниями о человеке и творце Ильгаме Шакирове поделились многие:

— Иметь голос — это еще не значит быть великим певцом. Ильгам — это великий мыслитель, — сказал драматург и сценарист Мансур Гилязов.

— Говорил ему: переведи свои песни на русский. А он отвечал: нет. Я только потом понял — хорошая песня, даже когда слов не знаешь, слушается всеми, — поделился воспоминаниями односельчанин певца, заслуженный работник культуры РТ Рашит Мавлявиев.

— Певцов миллион, но никого ведь так не слушают. Он в песню заходит с какой-то совсем иной стороны. Совсем по-другому звучит. Никто так не поет. Это, наверное, Богом поцелованный человек. И пусть упокоится его душа в раю, — сказал народный артист России и Татарстана, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая Ринат Тазетдинов.

— Это друг народа. Не только татар, но и русских тоже. Его очень любили, — уверена народная артистка Татарстана, заслуженная артистка России Исламия Махмутова.

— Мы любим называть артистов звездами. Их много. А Ильгам — один. Он солнце. И чтобы солнце светило еще ярче, мы должны доделать то, что он не успел, — пообещал за всех своих коллег по цеху народный артист Татарстана, заслуженный артист России и Башкортостана Салават Фатхетдинов.

Антон Силуанов предложил активно ретранслировать положительный опыт регионов в развитии малого и среднего бизнеса. Фото Максима Платонова

Задача — технологический прорыв: итоги Гайдаровского форума

Как обеспечить экономике страны стабильный рост, сделать так, чтобы люди жили дольше, были счастливы и благополучны, чем помочь предпринимателям. Обо всем этом говорили на юбилейном, десятом по счету Гайдаровском форуме в Москве.

— Если за точку отсчета брать год минувший, 2018-й, результаты у нас более чем скромные: по предварительным данным, ВВП вырос на 1,7—1,8%, роста реальных доходов почти не видно. Поэтому одно из предложений премьер-министра Дмитрия Медведева, прозвучавшее на форуме: резко, радикально сократить количество надзорных требований к бизнесу, — делятся впечатлениями от форума наши коллеги из редакции «7 дней».

Предложение упало на благодатную почву и было горячо поддержано большинством экспертов, в том числе главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и министром финансов России Антоном Силуановым. Последний предложил активно ретранслировать положительный опыт регионов в развитии малого и среднего бизнеса, особый упор сделав на повышение инвестиционного климата. Сразу повсеместно это сделать сложно, потому мэр Москвы Сергей Собянин предложил пока сосредоточиться на крупных городских агломерациях.

Татарстан продолжает сохранять за собой статус одного из самых успешных регионов России как в области инноваций, так и в части экономического развития в целом. Республика — лидер и в темпах развития моногородов, но амбиций хватает и у других областей и республик страны. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сообщила, что регион в обозримом будущем сосредоточится не только на развитии своих сильных сторон, но и на выявлении и исправлении узких, слабых мест в экономике.

Мусорная реформа: во сколько обойдется татарстанцам вывоз и утилизация отходов?

Следующий материал «7 дней» был посвящен очередной новации в системе ЖКХ, а именно изменениям в порядке и размере взимания с населения республики платы за вывоз и утилизацию бытового мусора. Удивительно, но для значительной части татарстанцев, перемены эти скорее выгодны: если раньше плата взималась за каждый квадратный метр площади жилища (по 2 руб. 80 коп.), то теперь — с каждого жителя: для многоквартирных домов тариф составит 71 руб. 95 коп., для обладателей собственных домов, коттеджей, дач — 78,05 руб. за прописанного на жилплощади человека. То есть средний тариф — примерно 75 рублей с человека.

Властям Татарстана удалось договориться об исключении из стоимости «мусорного тарифа» ставки НДС, и это серьезно повлияло на окончательные расценки. Фото Максима Платонова



К слову, тарифы в Татарстане несколько ниже, чем в соседних регионах: в Марий Эл они составляют в среднем 84 рубля, в Удмуртии — 96 рублей, в Чувашии — 78 рублей, в Кировской области — 114 рублей, в Самарской — 128. Властям Татарстана удалось договориться об исключении из стоимости «мусорного тарифа» ставки НДС, и это серьезно повлияло на окончательные расценки.

Как люди различных профессий и достатка из разных населенных пунктов Татарстана восприняли перемены и когда в регионе, наконец, нормально заработает система раздельного сбора и последующей переработки мусора — это выясняли журналисты «7 дней».

«КАМАЗ-мастер» — снова на вершине пьедестала ралли-рейда «Дакар»

Одним из главных спортивных событий минувшей недели стала очередная победа российской, татарстанской команды «КАМАЗ-мастер» в престижном ралли-рейде «Дакар». До финиша из четырех стартовавших добрались лишь два татарстанских экипажа, но они сумели завоевать уже 16-го по счету Золотого бедуина, обойдя более 300 экипажей из 60 с лишним стран. О том, какие изменения претерпело ралли и с каким трудностями довелось столкнуться татарстанским автогонщикам, узнали журналисты программы «7 дней».

На первой ступени пьедестала уже в третий раз подряд — экипаж Эдуарда Николаева, на второй — команда Дмитрия Сотникова. «Синей армаде» снова есть чем гордиться. И это при том, что нынешний Дакар многие называют одним из самых сложных за всю историю ралли. Впервые гонка проходила по территории не трех государств Южной Америки, а лишь по Перу, но легче от этого участникам не стало — пески, коварные дюны и острые камни за 10 дней доставили немало трудностей, как и предвидел пилот «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов.

Челнинцы в этот раз решили изменить тактику: взяли с места в карьер и с первых же этапов прочно обосновались на верхней строке таблицы. Гонки получились жесткими, были и обвинения в адрес татарстанской команды, и несчастный случай с пострадавшим зрителем, случайно оказавшимся на пути следования грузовика. Человек выжил, а судьи дисквалифицировали экипаж Андрея Каргинова. Показательно, что сами болельщики заговорили о предвзятом отношении к россиянам и плохой организации гонок, если болельщики смогли выйти на трассу. Сами гонщики высказали готовность помочь пострадавшему и даже навестили его в больнице.

Одним из главных спортивных событий минувшей недели стала очередная победа российской, татарстанской команды «КАМАЗ-мастер» в престижном ралли-рейде «Дакар». Фото Максима Платонова

Пятый этап стал последним в этой гонке и для экипажа Айрата Мардеева. Его автомобиль был снят с участия в состязаниях из-за поломки двигателя. Были и досадные судейские ошибки: на седьмом этапе из-за чехарды со стартовой позицией экипажу Сотникова сначала приписали 28 минут, тем самым выведя его в лидеры, а затем — отобрали. Но, несмотря на все неурядицы, лидерство сохранить удалось, и победа досталась именно российскому экипажу. Отрыв от ближайшего преследователя — голландца Жерара де Роя — составил два часа.

— Хочу поблагодарить наших партнеров, наших спонсоров и наших механиков, конструкторов, которые смогли в кратчайшие сроки создать новую технику и через год одержать на ней победу, — разделил радость со всей командой пилот «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев.

— Нам удалось создать надежную технику и доказать, что российский автопром и спорт — победители, — поддержал Николаева руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

«Красивая хоккейная лига»

Так назвали наши коллеги с телеканала «Новый век» событие, состоявшееся в ледовом дворце Нижнекамска. Вся республика наслаждалась двухдневным марафоном от звезд КХЛ, а город нефтехимиков ожидала особая игра: при полном аншлаге там прошел матч Женской хоккейной лиги.

К подготовке материала журналисты редакции «7 дней» подошли необычно: вышли на улицы с фотографиями четырех девушек-хоккеисток. Но — облаченных не в спортивную форму, а в обычную одежду. Вопрос для респондентов был один: кто изображен на фото? Результат не стал неожиданностью: красавиц со снимков называли фотомоделями, менеджерами, студентками и искренне удивлялись, узнавая их истинную «специальность».

В рамках Матча звезд КХЛ на льду Нижнекамска сошлись сборные Востока и Запада. 34 спортсменки из семи клубов «красивой лиги» на деле показали изящество и мощь женского хоккея. Восток возглавляет воспитанница альметьевского хоккея — бессменный капитан российской сборной на трех последних Олимпиадах Ольга Сосина. 12 лет она играет за уфимскую «Агидель». В ее же команде — сабинка Ландыш Фаляхова. В сборной Запада — еще две татарстанские хоккеистки. За Лиану Ганееву, сегодня — защитника питерского «Горного», из Актаныша приехала поболеть вся ее семья.

34 спортсменки из семи клубов «красивой лиги» на деле показали изящество и мощь женского хоккея. Фото hcnh.ru



— Мы все любим спорт. В деревне играем, у нас коробка есть. Вот с нами пошла, с мальчиками играла. На моих мужских коньках, — рассказал брат спортсменки Артур Ганеев.

— Она с детства такая. С садика с отцом, он ведь тренер. И хоккей, и лыжи, и даже борьбой занималась, — рассказала Гульсия Кадирова о том, как попала в большой спорт ее дочь Фануза Кадирова, сегодня — нападающий питерского «Горного».

— Жалко было уезжать из Татарстана. А что делать, когда надо играть на высоком уровне? Сидеть в Казани и ждать, когда там появится команда? Открывайте хоккейную команду в Татарстане, — говорит сама спортсменка.

Сюжет программы «7 дней» — не только о состоявшемся уже празднике. Он гораздо глубже — поднимает вопрос поддержки и развития женского хоккея в Татарстане, где пока нет ни одного профессионального клуба. А желание есть. И тренеры найдутся. Надежда Модина, призер молодежного чемпионата мира, сегодня в Нижнекамске тренирует мальчишек.

— Хотела бы посвятить себя женскому хоккею. Очень мало кто этим занимается. Конечно, спонсором я не смогу стать, но вот тренером… тем более, что знаешь, как все должно быть, — говорит Надежда.

В Камских Полянах девичий клуб есть. Называется «Искра». В Казани четыре года подряд в любительской лиге блистает девичий «Форвард». Капитан команды лелеет надежду в этом году выйти в финал и сыграть в Сочи. Еще одна женская команда в столице Татарстана — «Маруся» — нашла поддержку федерации хоккея Казани. Но этого, конечно же, мало. Во время недели звезд КХЛ в столице Татарстана снова заговорили о необходимости создания профессионального женского хоккейного клуба. Ведь в республике есть самое главное: девушки, желающие играть в большой хоккей, — по данным Минспорта республики, уже сегодня тысяча девочек, девушек и женщин занимаются хоккеем в Татарстане. Есть в республике и те, кто готов их профессионально тренировать. Нужна поддержка.