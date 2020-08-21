В Казанском кремле открылась выставка «Первые лица республики» — видео

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Сегодня, 21 августа, в Казанском кремле открылась выставка«Первые лица республики», посвященная 100-летию ТАССР, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На баннерной выставке можно увидеть портреты председателя Ревкома Татарской АССР в 1920 году Сахиб-Гарея Саид-Галиева, председателя ТатЦИКа в 1920—1921 годах Бурхана Мансурова, первого секретаря Татарского обкома КПСС в 1960—1979 годах Фикрята Табеева, а также первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, действующего главу Татарстана Рустама Минниханова.



На стендах представлены материалы, рассказывающие об их деятельности.