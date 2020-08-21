В МВД Белоруссии массово поступают заявления об исчезновении людей
В МВД Белоруссии заявили о росте с 9 августа количества сообщений об исчезновении людей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным министерства, с начала протестных акций в стране в их адрес поступили сотни обращений граждан о пропавших знакомых и родственниках: «Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняют милицию в непредоставлении информации о задержанных».
Напомним, что в ходе волнений в Белоруссии погибли три человека. Ранее министр внутренних дел страны Юрий Караев принес извинения за избиения случайных граждан, объяснив, что они просто «попали под раздачу».
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