В МВД Белоруссии массово поступают заявления об исчезновении людей

В МВД Белоруссии заявили о росте с 9 августа количества сообщений об исчезновении людей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства, с начала протестных акций в стране в их адрес поступили сотни обращений граждан о пропавших знакомых и родственниках: «Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняют милицию в непредоставлении информации о задержанных».

Напомним, что в ходе волнений в Белоруссии погибли три человека. Ранее министр внутренних дел страны Юрий Караев принес извинения за избиения случайных граждан, объяснив, что они просто «попали под раздачу».

