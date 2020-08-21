Где катаются и на что жалуются велосипедисты Казани

Как самокаты потеснили велосипеды

— В обществе сформировался запрос на то, чтобы использовать общественное пространство не только при помощи автомобилей, но средств индивидуальной мобильности, — заявил журналистам сегодня глава Союза велосипедистов Татарстана и бывший депутат Казгордумы Ильдус Янышев. Под «средствами индивидуальной мобильности» следует понимать не только велосипеды, но и самокаты, сегвеи, моноколеса и прочее.

Самокаты, кстати, уверенно отвоевывают долю на рынке, особенно в период пандемии: как рассказал Янышев, в месяцы действия ограничительных мер продажи велосипедов выросли на 50%, самокатов же — более чем на 200% (он не уточнил, приведены ли данные по Казани или по Татарстану). «Самоизоляция и гиподинамия вызвала у человека потребность передвигаться. Идут огромные инвестиции в бизнес, город заполнен людьми на самокатах», — добавляет он.

Сравнивая самокаты и велосипеды, члены Союза велосипедистов отмечают: у велосипедов все же есть недостатки в виде габаритов (надо куда-то парковать) и необходимости переодеваться после поездки. На самокатах же можно кататься чуть ли не в деловом костюме, да и найти место для сложенного самоката не составляет труда. Однако среди людей старшего поколения существует определенная «предвзятость» к самокатам как к «несерьезному» транспорту.

Под «средствами индивидуальной мобильности» следует понимать не только велосипеды, но и самокаты, сегвеи, моноколеса и прочее

Где катаются казанцы: Чаша, «Ак Барс Арена», Горьковское шоссе

Однако до первенства самокатам, суд по всему, еще далеко. По оценке заместителя директора по IT Союза велосипедистов Татарстана Марата Юсупова, общее число велосипедов в татарстане — примерно 500 тысяч штук. Из них 135 тысяч — в Казани.

Параллельно Юсупов представил небольшое исследование о самых популярных веломаршрутах у жителей столицы Татарстана, основанное на геоданных нескольких крупных произвоидтелей фитнес-трекеров. Выяснилось, что в черте города у казанцев четыре популярных маршрту а для велопрогулок

Кольцевой маршрут «улица Сибгата Хакима — мост Миллениум — Большая Красная — Кремлевская набережная — «Чаша»

Поездки вокруг «Ак Барс Арены» (там в будни, по оценкам Юуспова, бывает 30-50 тысяч велосипедистов в сутки, в выходные — до 120 тысяч, то есть практически все активные пользователи велосипедов в городе)

Два маршрута «на выезд из города»: по Горьковскому шоссе и Оренбургскому тракту

Заметим, что лишь на малой части этих маршрутов есть велодорожки. Как замечают в Союзе велосипедистов РТ, существующие велодорожки, веломаршруты используются на 10%, так как они не учитывают специфику и привычки велосообщества. И это не единственная проблема велосипедистов, которой они делились с журналистами.



На что жалуются велосипедисты в Казани

Как ранее констатировало «Реальное время», с 2017 года велопоездка в Казани, фактически, ушла в тень, равно как и крупные события вроде «Велоночи» и организованное открытие велосезона. Многие инфраструктурные проекты вроде Большого казанского велокольца также ушли в прошлое.

Однако помимо этого у велосипедистов есть и ряд своих жалоб на казанскую инфраструктуру, которые сегодня подробно перечислили:

Агрессивная культура вождеения у казанских автомобилистов

Пешеходы на велосипедных дорожках

Неровности на дорогах в виде многочисленных люков

Высокие и небезопасные отбойники на дорогах

Есть претензии у членов союза велосипедистов РТ и к самим велосипедистам: например, к тем, которые не носят светоотражающие элементы в темное время суток или переходят пешеходные переходы, не слезая с велосипедов.

Есть претензии у членов союза велосипедистов РТ и к самим велосипедистам

Сделать как в Европе или Альметьевске

В ходе обсуждения проблем велосипедистов Ильдус Янышев часто обращал внимание на практику и опыт зарубежных стран. Так, по его словам, в Нидерландах порядка 50% всех перемещений на велосипедах. Есть примеры и из более близких к России климатических зон: в Швеции на велосипеды приходится — 10-15%, в городах Канады — 15% зимой и 25% — летом.

— Есть такой подсчет — на 1 евро, вложенный в велосипедную инфраструктуру 17 евро возвращается в виде общественного блага — приводит

Впрочем, велосипедисты находят положительные примеры и гораздо ближе.

— Альметьевск — прекрасный пример планирования велосипедной инфраструктуры. В Челнах — 100 км велосипедных дорожек, правда не совсем соответствующих ГОСТу. В Казани идут процессы, мы видим, что город в этом направлении движется. К сожалению, не принята муниципальная программа мобильности, — посетовал Янышев.

Депутат Казанской Думы Марат Бикмуллин отмечает: вопросы и проблемы велосипедистов имеют значение для власть имущих — проблема, по его мнению, в равнодушии жителей.

— У [мэра Казани Ильсура] Метшина и [руководителя горисполокма Дениса] Калинкина есть желание сделать Казань велосипедной. И у [президента Татарстана Рустама]Минниханова тоже. Но на что оно утыкается, так это на отсутствие общественного запроса — заявляет Бикмуллин.

Марат Бикмуллин отмечает: вопросы и проблемы велосипедистов имеют значение для власть имущих — проблема, по его мнению, в равнодушии жителей

Александр Артемьев