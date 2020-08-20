Вставший на ноги после аварий бугульминец и переживания за сотовые вышки: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 20 августа

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин сегодня встретился с жителем своего района, который встал на ноги после тяжелой аварий, которая произошла 14 лет назад. Медики давали неутешительный прогноз: молодой человек вряд ли сможет двигаться. Тем не менее он успешно восстанавливается и сейчас уже ходит с помощью костылей.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров продолжил отвечать на вопросы своих жителей в «сторис». Кроме вопросов про учебный год и ремонт различных объектов, пользователи интересуются, можно ли как-то уберечься от вреда вышки сотовой связи. Гафаров успокаивает подписчика: вышки не влияют на здоровье.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин встретился сегодня с методистами и руководителями отдела образования района. Они обсудили результаты ЕГЭ и качество образования.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов сегодня побывал на совещании по сохранению и развитию татарского языка, которое прошло в Алькеевском районе.

Татьяна Леухина