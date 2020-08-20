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В Госдуме предложили отменить в России транспортный налог

11:31, 20.08.2020
В Госдуме предложили отменить в России транспортный налог
Фото: realnoevremya.ru

В Госдуме предложили отменить в России транспортный налог. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев.

По мнению парламентария, необходимо отказаться от транспортного налога. Возместить выпадающие доходы предлагается за счет акцизов на топливо.

«С учетом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств», — передает содержание документа RT.

Ранее предложили освободить водителей отечественных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Общество Татарстан
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