В Татарстане состоялась жеребьевка разрешений на право охотиться — видео

В Татарстане состоялась жеребьевка разрешений на право добычи диких копытных животных в сезон охоты 2020—2021 года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Каждый год сотрудники Госкомитета по биоресурсам рассчитывают количество животных, которых можно отстреливать, чтобы не нарушить природный баланс и исключить браконьерство. В этом году разрешен отстрел 32 лосей, 13 косуль и 51 кабана в общедоступных охотничьих угодьях.

Осенний сезон охоты начнется в октябре.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ограничил в Татарстане охоту на глухарей, тетеревов, куропаток и зайцев.

