Уборочная кампания в Татарстане приближается к «экватору»

Аграрии Татарстана собрали 2,8 млн тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

По словам главы ведомства, уборочная кампания в Татарстане приближается к «экватору».

«Надеемся собрать неплохой урожай в этом году. Дожди своевременно прошли, они тоже нужны», — рассказал он.



По Татарстану планируют убрать 1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур и 230 тыс. га масличных культур — рапса и подсолнечника. На следующей неделе аграрии планируют приступить к посевной.

Ранее Зяббаров сообщил, что в Татарстане с сентября возобновляют работу традиционные сельские ярмарки.



