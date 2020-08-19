Уборочная кампания в Татарстане приближается к «экватору»
Аграрии Татарстана собрали 2,8 млн тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.
По словам главы ведомства, уборочная кампания в Татарстане приближается к «экватору».
«Надеемся собрать неплохой урожай в этом году. Дожди своевременно прошли, они тоже нужны», — рассказал он.
По Татарстану планируют убрать 1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур и 230 тыс. га масличных культур — рапса и подсолнечника. На следующей неделе аграрии планируют приступить к посевной.
Ранее Зяббаров сообщил, что в Татарстане с сентября возобновляют работу традиционные сельские ярмарки.
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