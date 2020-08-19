Торжественные открытия и высокие гости: новые посты глав районов Татарстана на 19 августа

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Глава Актанышского муниципального района Энгель Фаттахов сегодня открыл новое здание районной электросетевой организации и новый элеватор. В торжественном открытии принял участие руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров.

Торжественное открытие состоялось и в Апастовском районе. Там после капитального ремонта открылись двери ортопедического медицинского центра и стоматологического отделения Центральной районной больницы. Вместе с главой района Равилем Хисамутдиновым медцентры открывали заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, депутаты Камиль Нугаев и Лутфулла Шафигуллин.

Не обошлось и без торжественного открытия в Бавлинском районе. Глава района Рамиль Гатиятуллин рассказал в «Инстаграме» об открытии спортивной площадки в селе Татарская Тумбарла. Прибыли и гости: мероприятие посетил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Такое же радостное событие произошло и в Кукморском районе — там торжественно открыли спортивную площадку в деревне Починок Сутер. Мероприятие прошло в лучших традициях: шарики, ленточка и, конечно, народные танцы.

В Высокогорском районе Татарстана глава района Рустам Калимуллин встречал депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова. Депутату показали новые КФХ Рубцов и детскую площадку-парк в деревне Малый Сулабаш, новинки роботизированной семейной фермы семьи Латыповых и местную школу.

Глава Чистопольского района скромно сообщил пользователям, что поучаствовал в акции «Помоги собраться в школу». Благотворительная акция прошла с участием аниматоров- Микки и Минни Маусов.