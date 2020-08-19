Глава Следкома по РТ Валерий Липский заработал за год 2,9 млн рублей

В минувшем году доходы семьи руководителя Следкома по Татарстану составили 4,6 млн рублей. Из них 2 млн 949 тысяч рублей — заработок самого Валерия Липского, остальное — доход его супруги.



Из опубликованных на сайте Следкома сведений, недвижимости у полковника юстиции нет. Но в его пользовании — две квартиры площадью 106,2 и 88,1 кв. м. Первая квартира находится в долевой собственности детей и жены Липского. Супруга владеет иномаркой «Вольво» и стояночным местом.

Заместители главы Следкома по РТ Ильяс Масаллимов и Марсель Дулкарнаев задекларировали по итогам прошлого года 2,5 млн и 1,98 млн рублей соответственно. У первого в собственности автомобиль «Лексус», у второго — «Тойота».