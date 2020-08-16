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В Татарстане автоинспекторы устроили погоню со стрельбой

16:38, 16.08.2020
В Татарстане автоинспекторы устроили погоню со стрельбой
Фото: tatarstan24.tv

Ночью в Набережных Челнах водитель, преследуемый полицейскими, несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения. Инспекторы пытались остановить автомобиль Chevrolet для проверки документов, но мужчина не подчинился и прибавил скорость. Нарушая правила, он обгонял другие машины, проехал на красный свет светофора, сообщает канал «Татарстан-24».

Автоинспекторам пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать водителя. Сотрудник ГИБДД произвел один предупредительный выстрел в воздух и три выстрела по колесам Chevrolet. Задержанным оказался 33-летний челнинец, от которого исходил запах алкоголя. От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. Суд отправил его под арест на 10 суток.

ПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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