В Иннополисе разработали модульный беспилотник для доставки грузов и почты

Ученые Университета Иннополис разработали многовинтовой беспилотный летательный аппарат для доставки грузов разных габаритов и почты.

В настоящее время экспериментальные образцы беспилотника находятся на этапе прототипирования, рассказал инженер-конструктор Лаборатории автономных транспортных средств Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» Муса Галимов.

По его словам, сейчас параметры беспилотника ученые оптимизируют под отдельную задачу. При этом конфигурацию аппарата сможет собрать любой пользователь, вне зависимости от квалификации разработчика или инженера. Для этого планируется прописать четкие и понятные для всех инструкции и сделать так, чтобы ошибка пользователя не приводила к критическим последствиям, пишет ТАСС.