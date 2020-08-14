В Дербышках ликвидировали свалку бытового мусора

В Дербышках ликвидировали свалку площадью 1 480 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Тататарстана.



Известно, что свалка бытовых отходов была выявлена в поселке Дербышки по ул. Торфяной на месте бывшей контейнерной площадки. Общая площадь захламления территории составила 1 480 кв. метров, объем — 180 куб. метров.

Сообщается, что на данный момент администрация Советского района Казани провела очистку территории от свалки. По согласованию с жителями Дербышек организован мешочный сбор мусора.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах во время вертолетного облета была обнаружена свалка строительных отходов в виде боя кирпича площадью более 5 тыс. кв. метров.

