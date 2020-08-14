Суд отправил под домашний арест сотрудников «Таттелекома» по делу о мошенничестве

Набережночелнинский городской суд отправил под домашний арест до 5 октября сотрудников челнинского филиала ПАО «Таттелеком» Александра Захарова и Андрея Полякова. Их подозревают в коммерческом подкупе и мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Суд отказал в ходатайстве следствия об избрании сотрудникам меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановления суда в законную силу не вступили.

7 августа в рамках возбужденного уголовного дела по инициативе «Таттелекома» сотрудники татарстанских управлений Следкома и ФСБ при участии СБ «Таттелекома» провели обыски и выемку оборудования и документов в офисе компании в Набережных Челнах.

По данным Chelny-biz, Захаров — ведущий инженер центра развития и строительства группы согласования и надзора челнинского филиала, Поляков — начальник этого центра.