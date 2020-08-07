В «Таттелекоме» прошли обыски

Сегодня в рамках возбужденного накануне уголовного дела по инициативе «Таттелекома» сотрудники татарстанских управлений Следкома и ФСБ при участии СБ «Таттелекома» провели обыски и выемку оборудования и документов в офисе компании в Набережных Челнах.



О проведении оперативно-следственных мероприятий редакции нашей газеты сообщили источники издания, также информацию подтвердили в пресс-службе «Таттелекома».



На данном этапе уголовное дело расследуется в отношении неустановленных лиц в связи с причинением компании материального ущерба в 2018-2019 годы и иные периоды. По завершении обыска и выемки начался допрос ряда сотрудников оператора связи.



Компания, как сообщили в ее пресс-службе, продолжает свою работу в полном объеме и в обычном режиме, мероприятия коснулись отдельных ее сотрудников.