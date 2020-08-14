Исследование: 22% татарстанцев готовы бросить свою профессию и стать кондитерами и швеями

По данным опроса сайта hh.ru, среди татарстанцев, если бы они решились сменить профессию, лидируют такие специальности, как кондитер/пекарь (22%), повар (22%), швея (19%), автомеханик/автослесарь (16%) и монтажник (16%). Меньшей привлекательностью пользуются профессии тракториста, сантехника, каменщика/плиточника и наладчика.

15% татарстанцев ни при каких обстоятельствах не готовы сменить свою профессию на квалифицированную рабочую специальность. 27% работников готовы пойти на эти меры в случае крайней необходимости (кризис, потеря работы и т. д.), 15% — при условии последующего гарантированного трудоустройства, а еще 14% — если специальности обучат бесплатно.

Среди причин, по которым татарстанцы не готовы сменить профессию, лидирует уверенность в том, что их специализация является источником вдохновения и мотивации. Треть опрошенных заявили, что они потратили много времени на обучение и приобретение опыта, меньше 30% аргументировали свой ответ тем, что не представляют свою карьеру в рабочей специальности. Немаловажным фактором при выборе был доход от профессии.



Ранее был опубликован список актуальных профессий Татарстана 2020—2022 годов, куда вошли 121 профессия и специальность, в том числе кондитеры, повара, специалисты в области информационной безопасности и т. д.

