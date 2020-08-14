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Кучерявенко из «Нефтехимика» признан лучшим форвардом «Кубка Башкортостана»

09:33, 14.08.2020
Кучерявенко из «Нефтехимика» признан лучшим форвардом «Кубка Башкортостана»
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Организаторы «Кубка Республики Башкортостан» назвали имена лучших игроков прошедшего турнира.

Лучшим форвардом признан нападающий «Нефтехимика» Александр Кучерявенко. В 3 проведенных матчах на турнире хоккеист татарстанской команды набрал 4 (2+2) очка. Всего первое звено нижнекамцев Шафигуллин — Кучерявенко — Порядин отметилось на кубке 9 (4+5) баллов.

Лучшим вратарем турнира признан Юха Метсола из «Салавата Юлаева». Среди защитников отмечен игрок обороны «Трактора» Лоуренс Пилут. Лучшим бомбардиром «Кубка Башкортостана» стал форвард уфимской команды Никита Сошников.

Места в турнирной таблице распределились следующим образом:

1. «Салават Юлаев» (Уфа) — 5 очков;
2. «Трактор» (Челябинск) — 4 очка;
3. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3 очка;
4. «Северсталь» (Череповец) — 3 очка.

Напомним, победа «Салавата Юлаева» на «Кубке Башкортостана» стала уже десятой за всю историю проведения турнира.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан

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