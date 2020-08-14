Певец Салават побывал на месте съемок сериала «Зулейха открывает глаза»
В четверг звезда татарской эстрады Салават Фатхутдинов посетил несколько сел Зеленодольского района РТ. В том числе артист побывал в этнографическом комплексе «Татар авылы», в котором снимались сцены сериала «Зулейха открывает глаза».
Там певец пообщался с руководителем комплекса Минедамиром Камальтдиновым. Они обсудили особенности разведения редких животных. Затем в деревенской печи Салават Фатхутдинов приготовил оладьи и угостил ими всех гостей, передает пресс-служба администрации района.
В селе Молвино певец осмотрел обновленный клуб и пообщался с работниками культуры.
«Как человек, который когда-то работал завклубом, я очень радуюсь таким событиям. Отрадно, что в Татарстане работают республиканские программы при непосредственной поддержке нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова, их у нас 100, каждая из которых решает вопросы социального характера. Вижу, у вас горят глаза, наполняйте дом культуры радостью, весельем и хорошим настроением», — заявил артист.
Салават также выступил на концерте в Северных Нурлатах. Мероприятие было посвящено 100-летию ТАССР. Певец напомнил сельчанам, что приезжал сюда с гастролями почти 30 лет назад — в 1992 году.
Напомним, в «Татар авылы» снимались начальные эпизоды «Зулейхи». Комплекс должен был показать татарскую деревню, в которой против воли была выдана замуж героиня. Раскритиковавший сериал реконструктор Нацмузея РТ Владислав Хабаров отдельно останавливался на этом комплексе, ругая его за несоответствие истории.Общество Татарстан
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