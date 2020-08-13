В России разработали энергонезависимые чипы для искусственного интеллекта

Портфельная компания «Роснано» «Крокус Наноэлектроника» создала чип энергонезависимой памяти нового поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «РСТ-Инвент» Александра Гребенника.

Предполагается, что новые российские чипы памяти будут внедряться в наиболее перспективные области микроэлектроники: системы искусственного интеллекта, промышленную автоматизацию, портативную и медицинскую технику. Чип снижает энергопотребление при операциях чтения и записи на уровне передовых мировых технологий энергонезависимой памяти.

«Я думаю, что российский чип будет позитивно воспринят национальными рынками, национальными отраслями», — отметил Гребенник. Также он высказал мнение, что разработка даст новый толчок развитию технологий не только в России, но и в других странах.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях Казани появится система искусственного интеллекта для распознавания патологий грудной клетки по снимкам компьютерной томографии.

