В России разработали энергонезависимые чипы для искусственного интеллекта
Портфельная компания «Роснано» «Крокус Наноэлектроника» создала чип энергонезависимой памяти нового поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «РСТ-Инвент» Александра Гребенника.
Предполагается, что новые российские чипы памяти будут внедряться в наиболее перспективные области микроэлектроники: системы искусственного интеллекта, промышленную автоматизацию, портативную и медицинскую технику. Чип снижает энергопотребление при операциях чтения и записи на уровне передовых мировых технологий энергонезависимой памяти.
«Я думаю, что российский чип будет позитивно воспринят национальными рынками, национальными отраслями», — отметил Гребенник. Также он высказал мнение, что разработка даст новый толчок развитию технологий не только в России, но и в других странах.
Ранее сообщалось, что в медучреждениях Казани появится система искусственного интеллекта для распознавания патологий грудной клетки по снимкам компьютерной томографии.
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