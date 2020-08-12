В Челнах приступили к строительству нового храма

В Набережных Челнах построят новый храм в честь святителя Тихона. Он появится на территории существующей церкви в поселке Сидоровка.

Строители подготовили место для возведения нового храмового здания и заменили обветшавшую часть ограды прихода. Сейчас они устанавливают забор общей протяженностью 200 метров.

Настоятель Тихоновского прихода иерея Дионисий Васильев пояснил, что к строительству хотели приступить еще в апреле, но в планы вмешалась пандемия коронавируса. Строительство нового храма ведется исключительно на пожертвования прихожан и средства прихода, говорится в сообщении на сайте Татарстанской митрополии.

Тихоновский храм посещают верующие из поселка Сидоровка и прилегающих к нему комплексов поселка ГЭС.

Тем временем в Казани продолжается масштабная реконструкция Петропавловского собора, на второй этап работ из федерального бюджета выделено 70 млн, на противоаварийные работы для укрепления фундамента «падающей» колокольни — еще 50 млн рублей. Все подробности реставрации — в материале «Реального времени».

