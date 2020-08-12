Казанец на фуре насмерть сбил 10-летнего ребенка в Первоуральске

Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области

В Первоуральске Свердловской области водитель фуры из Казани насмерть сбил 10-летнего мальчика.

Инцидент произошел вчера днем. 56-летний казанец приехал в регион на разгрузку-погрузку. Он ехал по навигатору, заехал не на ту улицу. В это время 10-летний мальчик переходил проезжую часть пешком, ведя рядом с собой велосипед, по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель утверждает, что не заметил ребенка, сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

Родители мальчика рассказали представителям МВД, что в этот день он пошел гулять с другом, катались на велосипедах. В тот момент, когда произошло ДТП, он уже возвращался домой, под машину попал в нескольких метрах от своего дома.

В соцсетях появилось видео аварии.