В Татарстане ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

В среду, 12 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, местами пройдет дождь, в отдельных районах с грозой.

Ветер северный с переходом на северо-восточный 3—8 м/с, днем местами кратковременные усиления до 14 м/с, при грозе до 18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха днем составит от +19°С до +24°С. В Казани столбики термометров покажут 20—22 градуса тепла. В Набережных Челнах прогнозируется от +20°С до +23°С.