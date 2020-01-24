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Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

17:42, 24.01.2020
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
Фото: google.com/maps / скриншот

Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже, не предъявив доказательств, передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в этой стране.

Ранее Генпрокуратура Болгарии заявил о подозрениях в отношении двух сотрудников российского посольства. Первый запрашивал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. Другой собирал сведения, составляющие государственную и служебную тайны в области энергетики и энергетической безопасности страны.

«Мы примем меры, которые должны предпринять и с наибольшей долей вероятности объявим их персонами нон грата», — заявила министр иностранных дел страны Екатерина Захариева.

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