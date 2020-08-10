Глава Минздрава Татарстана пообещал проверить информацию о перенаправлении пациентов в платные клиники

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков пообещал взять под личный контроль ситуацию с отправкой пациентов из госклиник в платные.

В ходе онлайн-конференции с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым одна из зрительниц из Казани пожаловалась на то, что в 21-й поликлинике пациентов якобы отправили в платное медучреждение, мотивируя это отсутствием оборудования. Садыков пообещал взять вопрос на личный контроль.

«21-я поликлиника, она новая, модернизированная, все необходимое оборудование там есть. Поэтому, может, там какая-то недоработка или непонимание. Давайте мы возьмем телефон и решим этот вопрос», — сказал министр.

На пресс-конференции Садыков также объяснил, почему в Набережных Челнах сложилась такая тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.