Глава Минздрава Татарстана пообещал проверить информацию о перенаправлении пациентов в платные клиники
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков пообещал взять под личный контроль ситуацию с отправкой пациентов из госклиник в платные.
В ходе онлайн-конференции с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым одна из зрительниц из Казани пожаловалась на то, что в 21-й поликлинике пациентов якобы отправили в платное медучреждение, мотивируя это отсутствием оборудования. Садыков пообещал взять вопрос на личный контроль.
«21-я поликлиника, она новая, модернизированная, все необходимое оборудование там есть. Поэтому, может, там какая-то недоработка или непонимание. Давайте мы возьмем телефон и решим этот вопрос», — сказал министр.
На пресс-конференции Садыков также объяснил, почему в Набережных Челнах сложилась такая тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.ОбществоМедицинаВласть Татарстан
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