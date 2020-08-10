Силовики разгоняют протестующих в центре Минска водометами

Силовики начали применять водомёты для разгона протестующих в центре Минска, сообщает РИА Новости. Корреспондент передает из белорусской столицы, что слышны хлопки и вспышки, милиция использует не только светошумовые гранаты, но и слезоточивый газ. Несмотря на то, что подступы в центр города еще во второй половине дня начали блокировать, люди продолжают стекаться к стеле «Минск — город-герой».

Sputnik Беларусь сообщает, что участники несанкционированной протестной акции построили баррикады из подручных материалов (активно шли в ход мусорные баки). Журналисты передают информацию о наличии помповых ружей у силовиков. В район стелы приезжают машины скорой помощи, однако точной информации о пострадавших пока нет.

В столице Беларуси по-прежнему серьезные перебои с интернетом и очень плохо работает мобильная связь. Недоступны информационные сайты — не только оппозиционный tut.by, но и официальный проправительственный БелТА. На момент 00.33 мск оба этих сайта не открывались. Журналисты разных изданий рассказывают, что народ продолжает «плотным потоком» идти в центр, хотя там происходят жесткие столкновения с силовиками. Задержания проходят и в других городах — например, Витебске и Могилеве.

Сегодня в Беларуси проходили выборы президента страны. Согласно предварительным официальным данным, лидирует Александр Лукашенко.

