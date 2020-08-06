Замглавы Роспотребнадзора по Татарстану дала советы, что делать при заболевании в другой стране

В Роспотребнадзоре Татарстана объяснили, что делать в том случае, если вы заболели в другой стране. Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина советует при проявлении симптомов заболевания обратиться к медикам.

«Если живете в гостинице или отеле — уточнить, если ли при нем медик. Либо обратиться на ресепшен. В каждой стране [оказание медпомощи] проводится по-своему», — сказала Авдонина.

Спикер снова посоветовала не рисковать и воздержаться от поездок за рубеж.



Ранее Минздрав и Роспотребнадзор Татарстана советовали уточнять страховое покрытие при отдыхе в других странах.

