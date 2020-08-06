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Рейсы из Казани в Санкт-Петербург станут ежедневными

09:25, 06.08.2020
Рейсы из Казани в Санкт-Петербург станут ежедневными
Фото: realnoevremya.ru

С 15 августа авиакомпания Smartavia сделает ежедневными рейсы по маршруту Казань — Санкт-Петербург и обратно.

Дополнительный рейс будет вылетать по средам и субботам из Казани в 13.15 и прилетать в Санкт-Петербург в 15.25. Вылет обратного рейса из аэропорта Пулково в 10.05, прилет в Казань в 12.20.

Пресс-служба аэропорта Казани отмечает, что перелеты в Санкт-Петербург также выполняют авиакомпании «Россия» и «Победа».

Напомним, с завтрашнего дня из Казани откроется третий рейс в Калининград.

БизнесТранспорт Татарстан
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