Рейсы из Казани в Санкт-Петербург станут ежедневными
С 15 августа авиакомпания Smartavia сделает ежедневными рейсы по маршруту Казань — Санкт-Петербург и обратно.
Дополнительный рейс будет вылетать по средам и субботам из Казани в 13.15 и прилетать в Санкт-Петербург в 15.25. Вылет обратного рейса из аэропорта Пулково в 10.05, прилет в Казань в 12.20.
Пресс-служба аэропорта Казани отмечает, что перелеты в Санкт-Петербург также выполняют авиакомпании «Россия» и «Победа».
Напомним, с завтрашнего дня из Казани откроется третий рейс в Калининград.БизнесТранспорт Татарстан
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