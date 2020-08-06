Рейсы из Казани в Санкт-Петербург станут ежедневными

С 15 августа авиакомпания Smartavia сделает ежедневными рейсы по маршруту Казань — Санкт-Петербург и обратно.

Дополнительный рейс будет вылетать по средам и субботам из Казани в 13.15 и прилетать в Санкт-Петербург в 15.25. Вылет обратного рейса из аэропорта Пулково в 10.05, прилет в Казань в 12.20.

Пресс-служба аэропорта Казани отмечает, что перелеты в Санкт-Петербург также выполняют авиакомпании «Россия» и «Победа».

Напомним, с завтрашнего дня из Казани откроется третий рейс в Калининград.