В Госдуму внесли законопроект о скидке на платное обучение студентов

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму РФ законопроект о предоставлении скидки по оплате обучения студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг. Соответствующий проект зарегистрирован 4 августа.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, государственные и муниципальные образовательные организаций высшего образования будут обязаны предоставлять скидки по оплате обучения студентам, не имеющим академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, успешно прошедшим промежуточную аттестацию за прошедший год обучения, также по другим основаниям.



Соответствующие изменения планируется внести в статью 101 закона «Об образовании в Российской Федерации». Цель законопроекта: снижение финансовой нагрузки на студентов в связи с оплатой ими обучения, а также стимулирование студентов к успешной учебе.



Напомним, что в этом году в КФУ по поручению президента РФ в части дополнительного распределения контрольных цифр приема по российским вузам дополнительно выделили 180 бюджетных мест.