ДУМ РТ предупредило мусульман об изменении времени намаза с вечера 7 августа

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Духовное управление мусульман Татарстана предупредило верующих, что с 7 августа в республике изменится время cовершения ночного (ястү/иша) и утреннего (иртәнге/фаджр) намазов. Оно вернется к значениям, действовавшим до 5 мая.

Согласно сообщению ДУМ РТ, время ночного намаза в Казани наступит в 22.07. Следующий за ним утренний намаз 8 августа должен проводиться в 00.08.

Отмечается, что в Казани с 5 мая и до 7 августа невозможно точно определить наступление ночи и утренней зари.

«Исходя из этого и опираясь на мнения исламских ученых, было принято решение исчислять это время по часам», — говорится в сообщении ДУМ РТ.