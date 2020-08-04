Татарстанцы стали чаще брать кредиты в Сбербанке

За первое полугодие 2020 года отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк выдало более 85 тысяч потребительских кредитов на сумму 18,2 млрд рублей. Средний чек потребительского кредита в Республике Татарстан составил 213,5 тысячи рублей.

Недавно Сбербанк снизил процентные ставки на три кредитных продукта банка: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка. Размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя.

Таким образом, фиксированные ставки в 11,9% будут действовать при суммах до 1 млн рублей. Для тех, кто берет займы, чтобы рефинансировать кредит, фиксированные ставки будут действовать от 300 000 рублей и составят 12,9% до 1 млн рублей и 11,9% от 1 млн рублей.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сегодня получить кредит татарстанцы могут за несколько минут, не выходя из дома. Все необходимые финансовые потребности можно решить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Здесь можно ознакомиться с лимитами по всем доступным кредитным продуктам, клиентам достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк