Спортшколы Татарстана возобновят работу с сегодняшнего дня

Фото: Роман Хасаев

Спортивные школы Татарстана возобновляют работу уже с сегодняшнего дня. Решение об этом принято также сегодня.



«Все спортшколы возвращаются на объекты, будем заниматься. Это очень важно для подрастающего поколения, по этому поводу было много запросов. Вот сегодня такое решение принято. Поздравляю нас всех с этим событием!» — приводит «Татар-информ» слова министра спорта РТ Владимира Леонова.



Ранее сообщалось, что восемь спортшкол РТ в 2020 году получат новое оборудование на сумму 24 млн рублей и микроавтобусы Ford. Деньги выделяются по нацпроекту «Демография».

