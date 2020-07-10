Спортшколы в Татарстане получат оборудования на 24 млн рублей и микроавтобусы Ford

Восемь спортивных школ Татарстана в 2020 году получат новое оборудование, инвентарь и экипировку на сумму 24 млн рублей. Деньги выделяются по нацпроекту «Демография».

В Республиканскую школу олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе и школу олимпийского резерва «Динамо» сегодня поступили новые 18-местные автобусы Ford Transit. Общая сумма затрат составила 7,6 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Минспорта РТ.

Автобусы оснащены тахографами и системой кондиционирования, пассажирские места — ремнями безопасности, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Ford Sollers поставит 200 автобусов школам Татарстана.

