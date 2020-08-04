Казань оказалась на последнем месте по количеству сексуальных домогательств со стороны женщин

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агентство Zoom Market составило рейтинг городов по распространенности сексуальных домогательств женщин к мужчинам. Казань оказалась в самом конце списка.

Столица Татарстана заняла 20-е место из 20 городов, в которых проводился опрос, следует из материалов агентства.

Уточняется, что аналитики опросили 2 400 мужчин в 20 городах. Задавали всего два вопроса: «Вы подвергались домогательствам со стороны женщин? Где это происходило?"

Кроме Казани харассмент со стороны женщин не распространен в Красноярске, Нижнем Новгороде, Уфе и Самаре.

А вот в топ-5 городов вошли Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Саранск и Воронеж.

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что чаще всего мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин на работе (48%), в барах / ресторанах (35%), в гостях (11%) и в общественном транспорте (6%).