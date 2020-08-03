В Татарстане вдвое выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

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С более широким применением в этом году компьютерной томографии связала двукратный рост показателей заболеваемости внебольничной пневмонией в республике руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина.

Выступая на коллегии Минздрава РТ, Патяшина сообщила, что в первом полугодии 2020 года показатели заболеваемости этой инфекцией увеличились вдвое по сравнению с показателями аналогичного периода 2019-го, а доля пневмоний с легким течением увеличилась в четыре раза. По ее мнению, это связано с увеличением количества томографических обследований.

Главный санитарный врач республики отметила также снижение заболеваемости туберкулезом, но связала этот факт с тем, что на фоне борьбы с коронавирусом упало количества флюорографических исследований.



Принимавший участие в коллегии Минздрава премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин потребовал незамедлительного возобновления плановой вакцинации населения.



Ранее «Реальное время» писало об ожидаемых республиканским Минздравом отсроченных негативных последствиях от мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

