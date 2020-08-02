Сегодня в Татарстане пройдут дожди с грозой

В воскресенье, 2 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром дождь, местами сильный, днем кратковременный. В отдельных районах возможна гроза.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывистый сильный 15-20 м/с, локально до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +19°С до +24°С. В Казани возможно от +19°С до +21°С. В Набережных Челнах столбик термометра также будет показывать от +21°С до +23°С.