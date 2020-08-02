Сегодня в Татарстане пройдут дожди с грозой
В воскресенье, 2 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром дождь, местами сильный, днем кратковременный. В отдельных районах возможна гроза.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывистый сильный 15-20 м/с, локально до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Днем температура воздуха составит от +19°С до +24°С. В Казани возможно от +19°С до +21°С. В Набережных Челнах столбик термометра также будет показывать от +21°С до +23°С.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым