Депутат Хабаровской думы предложил избирать губернаторами только тех, кто прожил в регионе не менее 10 лет

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет. Об этом политик сообщил в своем Instagram.

«Пользуясь правом законодательной инициативы, я внес законопроект о внесении изменений в устав Хабаровского края. Я считаю, что губернатором региона может быть только человек, проживший в регионе не менее 10 лет. Для которого Хабаровский край является домом, который знает о жизни и проблемах наших жителей не понаслышке», — рассказал депутат.

Также он выразил надежду, что и другие депутаты его поддержат. Законопроект уже внесен, но когда проект будет рассмотрен и пройдет ли он экспертизу, пока неизвестно.

