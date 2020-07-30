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Депутат Хабаровской думы предложил избирать губернаторами только тех, кто прожил в регионе не менее 10 лет

12:53, 30.07.2020
Депутат Хабаровской думы предложил избирать губернаторами только тех, кто прожил в регионе не менее 10 лет
Фото: wikipedia.org

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет. Об этом политик сообщил в своем Instagram.

«Пользуясь правом законодательной инициативы, я внес законопроект о внесении изменений в устав Хабаровского края. Я считаю, что губернатором региона может быть только человек, проживший в регионе не менее 10 лет. Для которого Хабаровский край является домом, который знает о жизни и проблемах наших жителей не понаслышке», — рассказал депутат.

Также он выразил надежду, что и другие депутаты его поддержат. Законопроект уже внесен, но когда проект будет рассмотрен и пройдет ли он экспертизу, пока неизвестно.

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