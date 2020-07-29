Казанские феминистки провели новую провокативную акцию

Активистка казанского сообщества «ФемКызлар» устроила акцию, во время которой она сфотографировалась с несколькими плакатами. Плакаты призывают бить ее и обзывать, отсылая к различным проявлениям угнетения женщин.

«Обзови меня, я ведь «страшная», — написано на одном из плакатов. Другие напоминают об убийствах женщин, изнасилованиях и «женском обрезании», практикующимся в нескольких мусульманских странах.

Накануне в сообществе появился пост, в котором было написано: «Ничто не мотивирует заниматься активизмом лучше, чем очередные комментарии тупых мужиков с утра пораньше».

Напомним, прошлая акция казанских феминисток привлекла внимание СМИ. Девушки устроили «кровавую свадьбу» возле ЗАГСа.