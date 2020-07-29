Благоустройство Голубых озер, новая мечеть в Новых Бавлах: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 29 июля

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поделился радостной новостью: проект благоустройства культовых Голубых озер вышел в финал конкурса экопроектов. Территория может получить федеральное финансирование. В этом случае вокруг популярного у казанцев места отдыха могут появиться площадки для палаток, прокаты велосипедов и sup-бордов.

В Бавлинском районе сегодня начала работать новая мечеть «Балкыш». На открытие приезжал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Кроме руководителя ДУМ РТ в деревне Новые Бавлы побывал и глава района Рамиль Гатиятуллин.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров выложил сразу три видео, показывающих как идет работа в поле. Завораживающее движение комбайнов по полю вызывает ассоциации с какой-то старой компьютерной игрой. Правда все ролики опубликованы отдельными постами, похоже чиновник не умеет публиковать «карусели».

А вот в Алькеевском районе свои достижения. В производственном кооперативе «Алькеево» готовятся к производству колбасы. Сейчас в коптильный цех кооператива завозится необходимое оборудование. Глава района Александр Никошин подчеркнул, что новое направление создаст еще пять рабочих мест.

Евгений Калашников