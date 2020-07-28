Исследование помогло выявить нейроны, выключающие состояния сексуального влечения и агрессии

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Ученые из США обнаружили в мозгу мышей клетки мозга, связанные с состояниями агрессии и сексуального влечения. Им удалось вызывать соответствующие состояния у животных, стимулируя эти нейроны.

Обнаруженные сигнальные клетки миндалевидного тела связаны с гипоталамусом. Специалисты из Медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете и Калифорнийского университета в Сан-Диего наблюдали за работой двух групп клеток, которые обеспечивают связь между задним отделом миндалины и частями гипоталамуса, ответственными за секс и агрессию, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

Авторы измерили, как часто нервные клетки естественным образом запускали сигналы в течение дня животных. Они обнаружили, что MPN-сигнальные клетки были наиболее активны во время секса, тогда как VMHvl-сигнальные клетки были наиболее активны во время конфронтации с другими самцами.

Удалось доказать, что группа MPN-сигнальных клеток отвечает за сексуальное возбуждение. Их стимуляция приводила к более настойчивому ухаживанию со стороны самцов. А VMHvl-сигнальные клетки вызывали у мышей агрессивное состояние. Эксперимент проводился на группе более 100 мышей.