Спрос на домашний интернет «Таттелекома» после проверки нагрузками вырос в два раза

Фото: Пресс-служба ПАО "Таттелеком"

Из-за самоизоляции, массового перехода взрослых и детей на удаленку число заявок на подключение домашнего интернета в «Таттелекоме» выросло более чем в 2,1 раза по сравнению с данными на начало марта. Это связано в первую очередь с тем, что в период пиковых нагрузок «Таттелеком» сумел сохранить высокую скорость доступа в интернет, несмотря на более чем 30%-ный рост нагрузки на сети оператора.

Сохранение скорости интернета объясняется тем, что при строительстве сетей «Таттелеком» уделяет особое значение пропускной способности каналов и их надежности, что позволяет бесперебойно работать и в текущих условиях. Более того, компания сегодня имеет полуторакратный запас пропускной способности. А распределенная сеть компании с большим количеством резервных маршрутов дает возможность перераспределять трафик на другие, более свободные каналы, что особенно актуально при значительном росте нагрузки на сети. Также при повышении трафика происходит расширение каналов, чтобы не допускать приближения нагрузки к «красной зоне».

Чтобы клиенты не остались без связи в случае каких-либо происшествий, на базе каждого филиала действуют аварийно-восстановительные бригады, готовые в любой момент выехать на устранение неполадок. Они полностью оснащены транспортом, специальной техникой, аварийным резервом кабельной продукции, расходными материалами, средствами индивидуальной защиты.

В компании обращают внимание пользователей, что при медленной работе тех или иных сервисов нужно учитывать, что это может происходить не вследствие перебоев в сети, а из-за большой нагрузки на сам ресурс. Такое возможно, например, при использовании тех или иных образовательных сайтов, не справляющихся с повышенным спросом.

ПАО «Таттелеком» относится к непрерывно работающим предприятиям, поэтому компания работает в штатном режиме, продолжает обслуживать и подключать абонентов. В крупных городах можно подключить домашний интернет в тот же день при обращении до 14:00 в будни. Оператор предлагает интересные тарифы по высокоскоростному доступу в интернет, а особенно — на пакетное подключение, включающее в себя также ТВ и домашнюю телефонию.

Оставить заявку на подключение можно на сайте или через контакт-центр по телефону (843) 222-22-22.

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