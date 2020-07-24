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В Татарстане к 1 сентября будет доступен суперсервис для школьников

07:27, 24.07.2020
В Татарстане к 1 сентября будет доступен суперсервис для школьников
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан к 1 сентября запустит первый суперсервис «Я школьник» — комплекс цифровых услуг для учащихся. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития РТ.

Сообщается, что с помощью сервиса школьники смогут управлять дневником, планировать деятельность, принимать участие в жизни школы, он станет помощником в учебе, внешкольной работе и собственном развитии с учетом интересов.

Управлять дневником можно будет к началу 2020/2021 учебного года. В этом же году в приложении будет готов инструмент участия в жизни школы и республики. К следующему учебному году будет внедрен инструмент для выстраивания траектории развитии школьника, передает ТАСС.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать комплексный план развития цифровизации государственного и корпоративного секторов.

Общество Татарстан
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