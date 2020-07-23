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Синоптики Татарстана предупредили о дожде с градом сегодня вечером

15:14, 23.07.2020
Синоптики Татарстана предупредили о дожде с градом сегодня вечером
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий сегодня вечером и завтра днем.

Так, вечером 23 июля и днем 24 июля на территории Татарстана и Казани ожидаются грозы с усилениями ветра до 15—20 м/с. Локально в некоторых районах республики и Казани вечером 23 июля и ночью 24 июля пройдет сильный дождь и град.

Также сегодня Гидрометцентр РТ опубликовал предупреждение о высоком риске лесных пожаров в Татарстане. С 23 июля по 27 июля в Татарстане объявили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов.

Общество Татарстан
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