Гендиректор «Рубина» рассказал о планах клуба на следующий сезон

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о планах казанского клуба на следующий футбольный сезон. По его словам, в команде рассчитывают побороться за самые высокие места в РПЛ.

«Задачу выполнили, место в РПЛ сохранили, бюджет наладили. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, в команде какие-то места сбалансируем. Точечно усилимся, может быть, двумя игроками.

Никого не будем продавать, чтобы как-то подправить финансовое положение. Только если будем по позиции менять. Задача в следующем сезоне будет максимально высоко подняться. Мы не будем, как в этом сезоне, ставить задачу остаться в Премьер-лиге», — сказал Сайманов.

Напомним, в декабре 2019 года «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий. На момент смены тренера казанский клуб с 19 очками занимал 13-е место в турнирной таблице РПЛ, рискуя вылететь в ФНЛ.

Накануне казанцы у себя дома уступили московскому «Спартаку» и финишировали на десятой строчке турнирной таблицы. Под руководством Слуцкого «Рубин» провел 11 матчей, в которых одержал четыре победы, четыре раза сыграл вничью и трижды уступил.