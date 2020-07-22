В Татарстане разработали первый в мире виртуальный смартфон с защитой корпоративных данных
В Татарстане компания «Мэгис Казань», резидент особой экономической зоны «Иннополис», разработала виртуальный бизнес-смартфон Cubed Mobile, который не имеет аналогов в мире на данный момент.
Так, разработанная система Cubed Mobile позволит сэкономить средства и ресурсы, обеспечить удобный доступ к корпоративным данным с мобильных устройств сотрудников, а также защитить корпоративную информацию и систему управления мобильных коммуникаций работников.
Приложение позволяет иметь сразу два телефона на одном устройстве — рабочий и персональный мобильный. Оно следит за тем, как используются данные компании на девайсах сотрудников, при этом не нарушая правила конфиденциальности.
Внутренняя зашифрованная система позволяет хранить все рабочие приложения, контакты и документы на устройстве. Меры безопасности основаны на международных протоколах, стандартах и лучших практиках отрасли, передает пресс-служба АИР РТ.
Система также предусматривает быстрое восстановление или удаление доступа к данным с девайса, если сотрудник потеряет телефон или уйдет из компании.
Приложение уже доступно для скачивания с любого смартфона или планшета с операционными системами iOS и Android.
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