В Татарстане разработали первый в мире виртуальный смартфон с защитой корпоративных данных

В Татарстане компания «Мэгис Казань», резидент особой экономической зоны «Иннополис», разработала виртуальный бизнес-смартфон Cubed Mobile, который не имеет аналогов в мире на данный момент.

Так, разработанная система Cubed Mobile позволит сэкономить средства и ресурсы, обеспечить удобный доступ к корпоративным данным с мобильных устройств сотрудников, а также защитить корпоративную информацию и систему управления мобильных коммуникаций работников.



Приложение позволяет иметь сразу два телефона на одном устройстве — рабочий и персональный мобильный. Оно следит за тем, как используются данные компании на девайсах сотрудников, при этом не нарушая правила конфиденциальности.

Внутренняя зашифрованная система позволяет хранить все рабочие приложения, контакты и документы на устройстве. Меры безопасности основаны на международных протоколах, стандартах и лучших практиках отрасли, передает пресс-служба АИР РТ.

Система также предусматривает быстрое восстановление или удаление доступа к данным с девайса, если сотрудник потеряет телефон или уйдет из компании.

Приложение уже доступно для скачивания с любого смартфона или планшета с операционными системами iOS и Android.

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