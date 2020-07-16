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Во время режима самоизоляции в парках Казани белки и зайцы стали гулять по пешеходным дорожкам

15:15, 16.07.2020
Во время режима самоизоляции в парках Казани белки и зайцы стали гулять по пешеходным дорожкам
Фото: pxhere.com

Глава Дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров рассказал, что в период действия ограничительных мер в Татарстане в парках в отсутствие людей значительно восстановилась природа. Дикие животные вернулись в парки и свободно перемещались по всей их территории.

«Тоже как и многие коллеги обратили внимание, насколько быстро опустели парки и как быстро вернулась природа. Белки и зайцы, которых мы в обычный день не видели, вернулись не просто в лесную часть, они начали передвигаться по пешеходным дорожкам», — заявил он сегодня на онлайн-дискуссии «Парки после коронавируса».

Запрет на посещение общественных пространств действовал в республике с 30 марта по 12 мая, напомнил Закиров.

В июле в Лядском саду Казани поселилась белка.

Общество Татарстан
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