В Казани отремонтируют детский лагерь, в котором побывал Гагарин

В Казани в сентябре начнут ремонт в лагере «Молодая гвардия». Лагерь был построен в 1932 году, и в нем побывал космонавт Юрий Гагарин, сообщает пресс-служба мэрии.

«В этом году дети посмотрят, как отдыхали их родители, а следующим летом здесь будут совершенно другие условия», — сказал во время посещения лагеря мэр Казани Ильсур Метшин.

Сейчас в лагере отдыхает и тренируется 121 спортсмен, загрузка сокращена на 50%. После ремонта пропускная способность лагеря увеличится до 400 человек в смену.

Во время предстоящего капитального ремонта все жилые корпуса снесут.

«Мы сохраняем только существующие спортивные площадки, которые недавно построены по республиканским программам, и здание столовой вместимостью до 208 человек, которое будет отремонтировано», — рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Всего будет построено 14 современных жилых корпусов для детей и два — для персонала и сотрудников. В каждом корпусе будут проживать 28 человек — по четыре человека в комнате.

В начале июля Метшин ознакомился с ходом ремонта детского туристического лагеря «Юнитур» в Лаишевском районе.

