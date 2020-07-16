Бывшего начальника колонии №2 Казани обвинили в афере

В Приволжский райсуд Казани направлено дело бывшего заместителя начальника колонии №2 Игоря Гинтера. По данным «Реального времени», Следком обвиняет 53-летнего подполковника внутренней службы в отставке в злоупотреблении полномочиями, подлоге и мошенничестве в особо крупном размере.



По версии следствия, с подачи обвиняемого исправительное учреждение заключило и оплатило госконтракт на 2,7 млн рублей по поставке оборудования, которое в действительности находилось в литейном цехе колонии с 2015 года.

Ущерб по делу в Следкоме оценили почти в 2 млн рублей.

Фиктивным исполнителем контракта выступила компания «Клин», аффилированная с бывшим руководством колонии и отработавшая госзаказы на 100 млн рублей с лишним.

Подполковник вину не признает. Дата первого заседания суда пока не назначена.

Детали скандальной истории — в материале «Реального времени».